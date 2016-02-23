Апелляция на решение суда в отношении полицейского Олейника будет рассматриваться 25 февраля - адвокат
Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда, который арестовал на два месяца полицейского Сергея Олейника, подозреваемого в умышленном убийстве подростка, что находился в BMW, состоится 25 февраля.
Об этом УНИАН сообщил адвокат Олейника Ростислав Пукало.
«Рассмотрение обжалования постановления суда состоится 25 февраля в Апелляционном суде города Киева», - сказал адвокат. Он уточнил и время рассмотрения дела - 13:45.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто.
Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.
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Патрульных полицейских, участвовавших в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергей Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».