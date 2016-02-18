Суд арестовал полицейского, который подозревается в умышленном убийстве пассажира BMW

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было объявлено сегодня следственным судьей Печерского районного суда столицы. Таким образом, удовлетворено представление прокуратуры Киева, которая просила избрать в виде меры пресечения Олейнику Сергею арест.

«Суд, заслушав мнения сторон, решил представление прокурора прокуратуры г. Киева удовлетворить и избрать подозреваемому Олейнику меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток», - говорится в решении суда. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 суток с момента его объявления.

Защита Олейника настаивал на домашнем аресте с применением электронных средств контроля.

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Как сообщал УНИАН, прокуратура просит применить к полицейскому, который подозревается в умышленном убийстве пассажира автомобиля БМВ, меру пресечения - содержание под стражей.

Об этом сообщает в Фейсбук начальник пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Прокуратура просит содержание под стражей», - написала Максимец.

По ее словам, подозреваемый Сергей Олейник, сообщил, что, если бы можно было отмотать время назад, он все равно стрелял бы, чтобы остановить машину.

Она также написала, что в Печерском райсуде продолжается судебное заседание по избранию меры пресечения Олейнику.

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Сейчас в судебном заседании допрашивают напарника подозреваемого об обстоятельствах событий, которые произошли в ночь на 7 февраля. Этот свидетель одновременно является пострадавшим от наезда БМВ во время упомянутых событий.

В Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю БМВ. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании троих других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.

Сегодня, 18 февраля, Матиос сообщил, что полицейскому, который 7 февраля во время преследования БМВ в Киеве застрелил 17-летнего подростка, предъявлено обвинение в превышении полномочий и убийстве. "Сегодня прокуратурой города Киева одному из инспекторов управления патрульной полиции в городе Киеве сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 (покушение на совершение преступления), п. 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц)", - сказал Матиос.