Forbes назвал самого трудолюбивого миллиардера (фото)

Генеральный директор софтверного гиганта Microsoft Стив Балмер является самым трудолюбивым и необычным миллиардером в мире. К такому выводу пришел журнал Forbes, попытавшись составить рейтинг трудолюбивых миллиардеров.

Балмер руководит корпорацией, в которой работает более 80 тысяч человек, а ее доход превышает 51 миллиард долларов. Генеральный директор компании Microsoft занимает 43 место в рейтинге самых богатых людей журнала Forbes, а его состояние оценивается в 15 миллиардов долларов. Последний год Балмеру прибавилось работы, особенно в борьбе за место на рынке интернет-рекламы, где Google занимает лидирующее место. Для этого Балмер сделал предложение о поглощении Yahoo!, оценив компанию в 44,6 миллиарда долларов.

Балмер затратил немало сил и на продвижение новой операционной системы Microsoft Windows Vista. Именно при нем появился известный на западе слоган "The wow starts now!", вольный перевод которого означает "Начинаем удивляться!". К слову сказать, поклонники компьютеров Apple и операционной системы MacOS не растерялись и распространили в интернете слоган "The wow started five years ago!" ("Начали удивляться еще пять лет назад!").

Имя Стива Балмера является наиболее часто набираемым в поисковике Google. Тем не менее, свою популярность Балмер обрел не благодаря переговорам с Yahoo! и не продвижению Vista. Он стал известен благодаря своей манере выступлений, из-за которой получил прозвище "мальчик-обезьянка" (monkey boy). Пожалуй, он единственный из всех миллиардеров и генеральных директоров компаний, кто может, нисколько не смущаясь, проскакать по сцене, громко крича, или, пританцовывая и ритмично хлопая в ладоши, прочитать импровизированный речитатив про разработчиков.

Зажигательные выступления Балмера о работе компании Microsoft или о рекламе собрали множество поклонников по всему миру.

Составляя рейтинг самых трудолюбивых миллиардеров, в который попал лишь Стив Балмер, журналисты Forbes не смогли выбрать никого другого из 1125 имен, попавших в список самых богатых людей. Среди них Карл Айкан (Carl Icahn), который начал осаду Yahoo! для того, чтобы сместить генерального директора компании Джерри Янга (Jerry Yang). Айкан известен во всем мире как "инвестор-активист", так он сам себя называет. Этот миллиардер старается активно влиять на судьбы компаний, чьими акциями владеет.

Был в списке и Лари Элисон (Larry Ellison), глава корпорации Oracle. В апреле 2008 года он возглавил рейтинг "Ста влиятельнейших личностей в сфере информационных технологий", который был составлен американскими журналами eWeek и CIO Insight.

Однако, по мнению Forbes, всем этим миллиардерам очень далеко до Балмера как по зажигательности, так и по трудолюбию.

