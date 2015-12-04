Омбудсмен настаивает на кардинальном изменении системы судебной психиатрии в Украине

Об этом она заявила во время рабочей встречи с экспертами в сфере предоставления психиатрической помощи из Великобритании, Нидерландов и Литвы, которые осуществили ряд мониторинговых визитов в психиатрические заведения Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена.

По словам Лутковской, многочисленные обращения от граждан, которым оказывают психиатрическую помощь и к которым применены принудительные меры медицинского характера, свидетельствуют о том, что нынешняя система судебной психиатрии в Украине существует, скорее, для содержания лиц и ограничения их свободы, а не их лечения, что грубо нарушает права человека.

Как отмечается в сообщении, участники рабочей встречи пришли к единодушному заключению, что система судебной психиатрии нуждается в реформировании из-за неэффективности. Продолжительность лечения определяется тяжестью совершенного уголовного деяния, а не тяжестью заболевания человека. При отсутствии должной реабилитации пациенты теряют социальные связи и трудовые навыки.

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«Занятость больных называют реабилитацией, а выполняемую больными неоплачиваемую работу – трудотерапией», – так охарактеризовал проблему литовский эксперт Альгимантас Лиаусдас.

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Участники рабочей группы, в заседании которой приняли участие представители Министерства социальной политики Украины и руководители психиатрических заведений, поддержали инициативу уполномоченного по правам человека начать реализацию пилотного проекта по созданию образцового психиатрического учреждения на базе одного из существующих в соответствии с международными стандартами, которую потом можно было бы взять за основу при реформировании всей системы, сообщили в пресс-службе.