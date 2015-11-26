ВР установила зачисление осужденным одного дня в СИЗО за два дня лишения свободы

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 255 народных депутатов из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, одним из авторов которого является депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко, предлагается установить, что зачисление судом срока предварительного заключения в случае осуждения к лишению свободы в рамках того же уголовного производства, в рамках которого к лицу было применено предварительное заключение, осуществляется из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

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В случае назначения судом другого наказания, чем лишение свободы, зачисление срока предварительного заключения в рамках того же уголовного производства осуществляется в таком порядке: срок предварительного заключения переводится в срок лишения свободы в соответствии с определенным абзацем первым настоящей части статьи соотношением; определенный в соответствии с подпунктом первым настоящего абзаца срок лишения свободы переводится в другой назначенный вид наказания в соответствии с соотношением, определенным частью первой этой статьи.

Кроме того, определяется, что при назначении основного наказания, не указанного в части первой настоящей статьи, суд обязан полностью освободить осужденного от отбывания такого основного наказания.

Устанавливается, что в срок предварительного заключения включается срок: задержания лица без постановления следственного судьи, суда; задержание лица на основании постановления следственного судьи, суда о разрешении на задержание; содержание лица под стражей как меры пресечения, избранной судьей, судом как на стадии досудебного расследования, так и во время судебного рассмотрения уголовного производства; нахождение обвиняемого в соответствующем стационарном медицинском заведении при проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; нахождение лица, отбывающего наказание, в учреждениях предварительного заключения для проведения следственных действий или участия в судебном рассмотрении уголовного производства.

Суд должен освободить осужденного от отбывания наказания, если срок предварительного заключения, отбытый осужденным в рамках уголовного производства, равен или превышает фактически назначенное ему основное наказание из числа предусмотренных частью первой этой статьи.

В случае, если до вынесения приговора срок предварительного заключения, отбытый лицом, будет превышать в соответствии с определенным абзацем первым этой части соотношением максимально возможный срок лишения свободы, предусмотренный Особенной частью настоящего кодекса для преступления (преступлений), в котором (которых) подозревается данное лицо, такое лицо должно быть немедленно освобождено судом из-под стражи как по инициативе суда, так и по инициативе освобождаемого лица или его защитника (законного представителя) или прокурора. Такое освобождение допускается как на стадии судебного рассмотрения уголовного производства, так и на стадии досудебного расследования такого уголовного производства.