Три китайских знака Зодиака исполнят все свои мечты до конца июля

Китайский гороскоп на июль 2026 года сулит, что жизнь трех знаков Зодиака станет заметно лучше, пишет YourTango.
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После первой недели июля внимание сместится внутрь себя. Это период самоанализа, творчества и внутренних трансформаций.
Бык
Июль для Быка начнётся с важного поворотного момента 2 июля, в день, который считается напряжённым для Огненного Быка. В этот период вы будете избегать сложной ситуации и придёте к важному выводу: умение говорить "нет" станет ключевым навыком.
Вы будете отказываться от всего, что не будет иметь смысла или не будет приносить пользы, и перестанете поддаваться давлению окружающих. Это укрепит внутреннюю опору и поможет сохранить энергию для действительно важного.
В середине месяца придёт осознание, что пора избавляться от лишнего. Вы будете разбирать вещи, прощаться со старыми предметами и освобождать пространство. То, что утратит значение, вы отдадите или пожертвуете, и вместе с этим придёт ощущение лёгкости и свободы.
26 июля станет финальной точкой переосмысления. В день Металлического Разрушения вы пересмотрите планы, расписание и общую стратегию, чтобы двигаться дальше более уверенно.
Лошадь
Для Лошади июль станет месяцем решительных перемен. Уже 7 июля придёт осознание, что одна из возможностей больше не будет актуальна. Вместо ожидания вы примете реальность и начнёте строить новые планы.
Это решение принесёт облегчение и запустит позитивные изменения. Вы перестанете зависеть от неопределённости и начнёте действовать более осознанно.
Ближе к 19 и 31 июля проявится энергия завершения и переосмысления, связанная с вашим знаком. Вы найдёте новый, более гибкий путь к целям, не привязанный к прежним схемам и ограничениям. Свобода действий станет главным ресурсом месяца и поможет двигаться вперёд легче и естественнее.
Обезьяна
У Обезьяны в июле произойдут два ключевых момента, которые изменят направление событий. Первый – 9 июля, когда вы отпустите то, что считали необходимым. Хотя это может вызвать лёгкое разочарование, придёт понимание: перемены часто будут открывать путь к лучшему.
Вы с интересом будете браться за новое, даже если пока не будете обладать достаточным опытом. Это сделает жизнь более насыщенной и динамичной, а время начнёт проходить быстрее и ярче.
Второй важный этап наступит 21 июля. В этот период произойдёт внутренняя перенастройка: вы осознаете, где будет переизбыток усилий, а где – недостаток внимания.
Ответы будут приходить легко, а общее состояние станет более гармоничным. Вы будете чувствовать себя вовлечённым, активным и довольным своим ритмом жизни, даже если со стороны он будет казаться слишком насыщенным.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака будут грести деньги лопатой весь июль.