Чтобы украинцы вернулись домой, Европа должна заплатить, – омбудсмен

Дмитрий Лубинец отметил, что политика правительства по защите прав ВПЛ провалилась.

Европейский Союз должен выделять средства для украинских беженцев со статусом временной защиты, за которые они могли бы приобрести жилье в Украине и вернуться жить домой. Эта сумма должна превышать 10–12 тысяч евро, заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

"Если ты всё потерял на временно оккупированной территории и не знаешь, где будешь жить, где будешь работать, – ты не вернёшься в Украину. В Европе безопаснее, чем в Украине – давайте откровенно об этом говорить. Там есть хоть какая-то временная поддержка", – отмечает Лубинец.

Он указал на то, что украинцы не могут вернуться домой, поскольку нет государственной программы поддержки.

"Если бы была такая программа, по которой ты возвращаешься и можешь получить льготное финансирование. Когда я общаюсь с этой категорией граждан Украины, они даже говорят: если будут адекватные проценты, 3% в гривне, то мы готовы ехать. Даже не дарите нам, но дайте нам возможность приобрести и постепенно выплачивать эти средства в национальной валюте. Уже готовы и будут ехать", – уверен омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека добавляет, что государственная политика по защите прав ВПЛ провалена.

"То же самое и с ситуацией с ВПЛ. Почему я публично заявил, что государственная политика правительства в отношении защиты прав ВПЛ провалена. У нас даже нет определения в национальном законодательстве "пострадавший" или "пострадавшая" от российской агрессии", – подытожил Лубинец.

Украинские беженцы за рубежом – последние новости

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в результате российской агрессии более 5,7 миллиона украинцев были вынуждены уехать за границу. Омбудсмен считает, что в конечном итоге они вернутся домой.

Украинские беженцы в ЕС подпадают под действие так называемой директивы о массовом притоке беженцев, поэтому их просьбы о предоставлении защиты не рассматриваются индивидуально. В Европе сейчас планируют ограничить прием украинцев, пригодных к военной службе.

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