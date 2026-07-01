Тест на логику со спичками, с которым с первого взгляда справляются единицы

Проверьте свой IQ, решив эту задачу менее чем за 25 секунд.

Если вам нравится проверять свой интеллект и навыки решения проблем с помощью IQ -тестов, то математические головоломки со спичками идеально подходит для вас. Каждое такое задание - это возможность потренировать логическое мышление и внимание к деталям.

УНИАН предлагает вам испробовать свои силы в новой головоломке. На картинке ниже из спичек составлено уравнение 6 + 1 = 12. Оно явно лишено смысл, и ваша задача – превратить его в правильное, переместив всего одну спичку.

Что делает это задание еще сложнее – ограничение по времени. У вас есть всего 25 секунд ,чтобы найти разгадку.

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Вам нужно тщательно проанализировать детали уравнения – от того, как каждая цифра формируется спичками, до расположения математических символов – чтобы точно определить, какая именно спичка, будучи переставленной, сделает выражение арифметически правильным.

Эта задача требует сочетания умственной ловкости и визуальной гибкости. Каждая секунда на счету, и в этой гонке со временем способность видеть альтернативы и переосмысливать структуру чисел является ключом к успеху.

Важно не бояться неудачных попыток и быстро пробовать различные варианты, а также сохранять спокойствие и сосредоточенность.

Также иногда смена перспективы может помочь увидеть решение, которое не было очевидным. Попробуйте посмотреть на изображение сбоку или вверх ногами.

Решение на самом деле на виду, однако далеко не каждый может сразу его увидеть.

Получилось ли у вас справиться за 25 секунд? Ниже показано, как нужно решить эту головоломку.

Необходимо переместить спичку от числа 6 к числу 1, и таким образом превратить число 6 в число 5, а число 1 в число 7. Теперь математическая операция станет правильной: 5 + 7 = 12.

Чем больше вы практикуетесь в решении подобных задач, тем быстрее и эффективнее вы будете решать новые проблемы. Так что пропробуйте и другие наши головоломки.

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