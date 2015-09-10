В ЕС выступили за "черный" список чиновников РФ, причастных к заключению Кохвера, Сенцова и Кольченко

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Европарламенте состоялись дебаты по резолюции в отношении незаконно осужденных в России Кохвера, Сенцова и Кольченко.

Бельгийский депутат Европарламента Марк Демесмакер отметил, что в Кремле должны знать, что евродепутаты не забудут о незаконном заключения Кохвера, Сенцова и Кольченка.

"Те, кто несут ответственность за незаконное задержание этих людей и нарушения их прав должны быть включены в санкционный список", - подчеркнул он.

Читайте такжеСША вносят в санкционный список новые российские компании из-за конфликта в Украине

Его позицию поддержала депутат из Финляндии Гейди Аннели Гаутала. Она отметила, что в России используют методы политических репрессий вместо соблюдения принципов справедливости.

"Принимая во внимание персональные санкции, я хотела бы поддержать санкции в этом деле, потому что мы должны принять определенные конкретные меры и шаги для того, чтобы остановить ужасные нарушения прав человека", - заявила Гаутала. Она отстаивает позицию, что необходимо назвать имена всех лиц, причастных к этим правонарушениям.

В свою очередь, эстонский депутат Кая Каллас вспомнила, что в мае 2010 году в Ростове-на-Дону состоялась встреча представителей ЕС и должностных лиц РФ.

"Россия обещала соблюдать права человека на своей территории, но сейчас после того, как прошло несколько лет, в Ростове, в этом самом городе, в тюрьме находятся много граждан Украины", - заявила евродепутат.

По ее мнению, Евросоюз обязан продемонстрировать, что нарушение международных принципов является неприемлемым.

"Кохвер, Сенцов и Кольченко не являются террористами, но они являются жертвами несправедливости", - отметила она.

Другой эстонский депутат Тунне-Вальдо Кэлам подчеркнул, что "сообщения Европейского парламента к российской власти является достаточно четким и решительным – освободите всех трех лиц немедленно и безусловно".

"Мы призываем Совет (ЕС) создать широкий "черный" список российских чиновников, которые несут ответственность за похищения и заключения гражданина Евросоюза Кохвера и украинских граждан", - подчеркнул Кэлам.