После оглашения новых контрактов военные массово возвращаются с СЗЧ, - Федоров

Новые армейские контракты предусматривают четкие сроки службы и отсрочку после их окончания.

Тысячи военных, самовольно покинувших часть (СЗЧ), подали заявки на возвращение в армию после объявления армейской реформы. Об этом в интервью Politico рассказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Politico напоминает, что ранее Федоров сообщал о примерно 200 тысячах дезертиров и тех, кто ушел в СЗЧ. В июне была объявлена армейская реформа, касающаяся нескольких наиболее острых вопросов, в частности уровня зарплат и четких сроков демобилизации в рамках новых армейских контрактов.

"Уже поступили тысячи заявок на возвращение из СЗЧ. Мы видим, что тысячи людей хотят подписать контракт", – сказал Федоров.

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По словам министра, для реализации этой реформы Украине понадобится финансовая помощь от западных партнеров.

"Чем быстрее партнеры направят военную помощь, тем больше у нас будет шансов высвободить государственные средства для выплаты новых зарплат", – сказал Федоров.

При этом он дал понять, что речь идет не о благотворительности, а о защите самой Европы.

"Сегодня украинская армия является самой подготовленной в Европе. Где еще вы найдете войска, способные уничтожать от 30 000 до 35 000 российских солдат в месяц?" – подчеркнул министр.

Армейская реформа в Украине

Как писал УНИАН, ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что новые контракты для военных будут предусматривать базовую отсрочку на 6 месяцев и дополнительную – в зависимости от количества боевых дней. Для пехотно-штурмовых контрактов за один день на передовой будет начисляться три дня отсрочки, для остальных – один, а сам контракт будет действовать 10 месяцев.

Также мы сообщали, что Федоров хочет изменить подходы к работе ТЦК, чтобы обеспечить лучшие условия и прозрачный набор. Он подчеркнул необходимость замены тех, кто долго служит, новыми людьми с энергией, а также обратил внимание на действия ТЦК, которые деморализуют мобилизованных.

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