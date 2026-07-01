Какая цена на газ в июле: поставщики обнародовали новые цены для украинцев

В настоящее время на рынке работают восемь компаний-поставщиков.

Компании, поставляющие газ в дома украинцев, обнародовали свои тарифы на июль. Некоторые потребители будут платить меньше.

Издание "ГазПравда" пишет, что в течение второго месяца лета на украинском рынке будут работать восемь компаний, из которых четыре предлагают только годовые тарифы, а еще четыре – годовые и месячные.

При этом годовые тарифы остаются неизменными и будут колебаться в пределах 7,96–9,99 гривни за куб. А вот месячные тарифы на газ снизились по сравнению с июнем и будут колебаться в пределах от 8,46 до 27,99 грн за кубометр.

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Следует отметить, что большинство бытовых потребителей – около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств – являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Таким образом, большинство украинцев будут платить за газ по тарифу "Фиксированный" – 7,96 грн за куб., который будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Кроме того, украинцам напомнили, что базовыми для населения остаются годовые тарифы. Что касается месячных – рыночных цен, то потребители могут перейти на них только по собственному желанию. Самовольно переводить клиентов на рыночные тарифы компании не имеют права.

Удары РФ по объектам "Нафтогаза" – последние новости

Россия систематически атакует дронами и ракетами объекты НАК "Нафтогаз Украины". 29 мая Россия в течение суток атаковала дронами нефтегазовую инфраструктуру в Харьковской и Сумской областях.

В ночь на 2 июня враг массированно атаковал ракетами и дронами один из ключевых объектов группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Тогда россияне нанесли комбинированный удар: сначала по объекту били дронами, примерно через час последовал повторный удар – уже ракетами.

Уже 27 июня Россия осуществила массированные атаки на производственные объекты Группы "Нафтогаз" в Полтавской и Харьковской областях.

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