С сифилисом и гепатитом в наряд на кухню: Лубинец рассказал о вопиющих нарушениях ТЦК

Рассказал, как в ТЦК незаконно удерживали демобилизованного военного, который защищал Бахмут.

Имеются критические ситуации, связанные с нарушением прав человека при проведении мобилизационных мероприятий в Одесском, Закарпатском, Львовском и Тернопольском регионах. Об этом сообщил на брифинге Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он привел пример, когда во время мониторинга в ТЦК обнаружили демобилизованного, который воевал, прошел Бахмут и имел удостоверение ветерана.

"Даже это не помешало сотрудникам ТЦК физически задержать его и никуда не отпускать", – отметил Лубинец.

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По его словам, в Николаеве ещё один гражданин Украины был задержан и жестоко избит.

"Во время мониторингового визита обнаружили человека, который 18 суток находился в помещении Николаевского областного ТЦК. Более того, когда начали проверять документы, оказалось, что этот человек является действующим военнослужащим. А на вопрос "Почему не отправился в свою часть?", мы получили ответ, что ждут, пока у него срастутся ребра, которые были сломаны во время мобилизации", – рассказал об еще одной критической ситуации омбудсман.

При этом он добавил, что в документах ВЛК было указано, что он полностью здоров и годен к несению военной службы.

Лубинец привел несколько примеров того, как больные люди, имевшие подтверждающие документы для освобождения от мобилизации, все же были задержаны и даже попали на полигон.

По его словам, в Тернополе прошла мониторинговая проверка, в ТЦК обнаружили 5 человек, которые не должны были там находиться, поскольку у них были все необходимые документы, подтверждающие, что они не могут быть мобилизованы по состоянию здоровья. Он добавил, что этих людей все-таки отпустили.

Рассказал также, как в Чортковском ТЦК в Тернопольской области находился человек с сахарным диабетом второго типа, гипертонической болезнью 2-й стадии, ожирением 4-й степени, псориазом, а через два дня его отправили на полигон, где он сразу попал в больницу с гипертоническим кризом и теперь проходит лечение как военнослужащий, а значит, за это платит государство. При этом по документам ВЛК этот человек якобы полностью здоров.

Также Любинец рассказал поразительную историю о том, как был мобилизован мужчина, страдающий ВИЧ-инфекцией 3-й стадии, сифилисом, вирусным гепатитом В и С, гнойным сепсисом.

"На момент мониторингового визита он уже официально находился на полигоне в наряде на кухне", – рассказал омбудсман. При этом мужчина рассказал, что каждое утро, когда заступал на дежурство на кухне, сообщал о своих заболеваниях и о том, что ему запрещено прикасаться к предметам, через которые болезнь может передаваться другим военнослужащим. "Но никакой реакции не последовало. Мы изучили документы – решение ВЛК: полностью здоров", – отметил Лубинец.

Нарушения при мобилизации

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2026 года военный омбудсмен Ольга Решетилова рассказала, что около 7% мобилизованных на самом деле имели законную отсрочку, которую в ТЦК проигнорировали. Просто по каким-то причинам она не была учтена во время мобилизационных мероприятий. Это может быть, например, некачественное проведение ВЛК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий.

По её словам, чаще всего это нарушение касается отсрочек трёх типов: когда у мужчины трое или более детей, когда он является опекуном кого-либо из близких родственников, или когда у него есть близкий родственник, погибший на войне или попавший в плен.

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