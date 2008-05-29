ДНК из скелета викинга оказалось исключительно чистым

Датские ученые из Копенгагенского университета впервые смогли выделить ДНК из скелета викинга, умершего более тысячи лет назад. Итоги их работы были опубликованы в научном журнале PLoS ONE.

Анализ ДНК, полученного из останков людей, живших тысячи лет назад, может дать ответы на многие важные вопросы, касающиеся происхождения наследственных болезней, изучения путей миграции, происхождения этносов.

Получение ДНК осложняется многими проблемами, в числе которых - высокая вероятность смешения с генетическими материалами современных людей. Многие прежние результаты, полученные при анализе ДНК, оспариваются из-за того, что не удается точно установить ее принадлежность.

Йорген Дисссинг (Jorgen Dissing) и его коллеги из Копенгагенского университета исследовали ДНК, полученные из десяти скелетов викингов, найденных на дохристианском кладбище на датском острове Фюнен. Это захоронение датируется примерно 1000 годом.

"Мы избежали некоторых из этих препятствий, анализируя ДНК десяти людей, живших в эпоху викингов, которые к моменту взятия проб лежали нетронутыми более тысячи лет. Мы взяли зубы от скелетов до проведения стандартных археологических и антропологических работ, используя защитную экипировку. Вся подготовительная работа проводилась в "чистой лаборатории", предназначенной только для работ с древней ДНК", - говорится в статье.

Последующий анализ ДНК викинга не выявил свидетельств смешения с внешней ДНК. Этот достоверный опыт получения ДНК открывает путь к изучению генетической истории человечества.