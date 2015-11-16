На Черкасщине 80-летняя пенсионерка повесилась из-за полученной платежки за газ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации главного управления Национальной полиции в Черкасской области, на прошлой неделе правоохранители зафиксировали самоубийство пенсионерки в поселке Лысянка Лысянского района области.

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По факту самоубийства проводится проверка и открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, как сообщают местные СМИ, поводом для самоубийства женщины стала полученная квитанция от газоснабжающей компании за потребленный газ. В квитанции газовиков фигурировало несколько сумм: счет за потребленный газ - более 100 грн, а также сумма более 4 тыс. грн. Женщина, увидев в квитанции сумму, которая в несколько раз превышает ее пенсию, решила свести счеты с жизнью. В предсмертной записке она написала, что в ее смерти виновно руководство государства, прикрепив к записке счет за газ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Черкасской облгосадминистрации Юрий Сас, в Лысянской райгосадминистрации Черкасской области утверждают, что на самом деле газоснабжающая компания была должна деньги покойной. По его словам, пенсионерка якобы не смогла разобраться в запутанных в квитанции расчетах.

По словам Саса, он будет ставить вопрос перед газоснабжающей компанией, чтобы она оптимизировала оформление платежек для населения.