На Черкасщине 80-летняя пенсионерка повесилась из-за полученной платежки за газ
В Черкасской области правоохранители начали расследование по факту самоубийства 80-летней пенсионерки, которая повесилась после получения квитанции об уплате за потребленный в октябре газ.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации главного управления Национальной полиции в Черкасской области, на прошлой неделе правоохранители зафиксировали самоубийство пенсионерки в поселке Лысянка Лысянского района области.
Читайте такжеКГГА открыла сайт, на котором можно оплатить коммуналку и рассчитать субсидию
По факту самоубийства проводится проверка и открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В то же время, как сообщают местные СМИ, поводом для самоубийства женщины стала полученная квитанция от газоснабжающей компании за потребленный газ. В квитанции газовиков фигурировало несколько сумм: счет за потребленный газ - более 100 грн, а также сумма более 4 тыс. грн. Женщина, увидев в квитанции сумму, которая в несколько раз превышает ее пенсию, решила свести счеты с жизнью. В предсмертной записке она написала, что в ее смерти виновно руководство государства, прикрепив к записке счет за газ.
Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Черкасской облгосадминистрации Юрий Сас, в Лысянской райгосадминистрации Черкасской области утверждают, что на самом деле газоснабжающая компания была должна деньги покойной. По его словам, пенсионерка якобы не смогла разобраться в запутанных в квитанции расчетах.
По словам Саса, он будет ставить вопрос перед газоснабжающей компанией, чтобы она оптимизировала оформление платежек для населения.