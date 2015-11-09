В Славянске военные сдали зачеты по боевой подготовке (Фото)
Гвардейцы воинской части 3035, которая базируется в Славянске сдали итоговую проверку по итогам этого учебного года.
В течении всей недели продолжалась итоговая проверка знаний личного состава за учебный год, сообщает slavgorod. К проверке привлекались все военнослужащие части. Принимали зачеты по основным предметам обучения офицеры Восточного территориального управления, сообщил капитан Анатолий Гришко.
Традиционно в итоговую проверку начали со строевого смотра, опроса личного состава части и строевой подготовки.
Также гвардейцев оценивали по уровню подготовленности по программам боевой и специальной подготовки. Детальное внимание личного состава было обращено на соблюдение мер безопасности при пользовании оружием и боеприпасами.
Личный состав части с успехом сдал нормативы, тем самым показав хорошие результаты в итоговой проверке. Не хуже мужчин результат по всем предметам обучения показали женщины-военнослужащие.
По окончании проверки были подведены итоги, на которых проанализировали состояние дел в части и поставили задачи на ближайшее время.