Суд арестовал катер "Иволга"

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь суда Вероника Череватая, в суд от следователя поступило ходатайство о наложении ареста на судно "Иволга".

"Обосновывая свое ходатайство, следователь указал, что 17 октября в пгт Затока из-за перегрузки и ухудшения погодных условий волной опрокинуло судно "Иволга"... Судно было рассчитано на 20 человек, однако капитан взял на борт более 30 человек отдыхающих и 4 экипажа", - рассказала Череватая. Кроме того, "Иволга" не была обеспечена надлежащим количеством спасательных жилетов и с пассажирам не провели инструктаж по правилам безопасности.

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Как отметила пресс-секретарь, в ходе судебного заседания владелец судна - отец капитана, оставил решение вопроса о наложении ареста на судно на усмотрение суда.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море в районе поселка Затока Одесской области перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось, по предварительным данным, 36 человек. 19 октября катер подняли из воды.

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На сегодняшний день количество погибших в результате крушения составляет 17 человек, спасти удалось - 22. Продолжаются поиски еще 5 человек.

По информации Регистра судоходства Украины, катер имел действительные документы, позволяющие перевозить 12 пассажиров и три члена экипажа. То есть, судно было перегружено более чем в два раза. По предварительным данным, именно это и стало причиной трагедии.

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По факту аварии катера открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога капитана катера.