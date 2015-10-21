Количество погибших при крушении катера "Иволга" увеличилось до 17 человек

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском райотделе Главного управления МВД области, тело еще одного погибшего было обнаружено сегодня утром в районе поселка Затока.

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"Установлено, что обнаруженный мужчина, 1965 года рождения – из числа пассажиров катера. Его опознала дочь", - сообщили в райотделе.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в районе поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области перевернулся катер "Иволга", на борту которого находилось 36 человек. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко не исключил, что на борту катера могли находиться еще 8 человек.

Ранее со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры сообщалось о 16 погибших, спасти удалось 22 человека.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.