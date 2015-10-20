В Москве презентовали книгу "#Крымнаш" о несправедливой и нечестной аннексии полуострова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, ведущий презентации, российский политический эксперт Станислав Белковский отметил, что эта книга является собранием юридических, политических и моральных аргументов в пользу того, что аннексия Крыма была несправедливой и нечестной.

«Книга способствует пониманию, почему Крым не наш», - подчеркнул Белковский.

«На мой взгляд, все, что связано с Крымом, является больше предметом психоанализа, чем анализа политического или юридического. То, что случилось, – это желание определенного физического лица компенсировать свой комплекс неполноценности», - сказал он.

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В тоже время, автор книги, российский юрист Елена Лукьянова заявила, что юридическая экспертиза вопроса «присоединения» Крыма показала пренебрежение к российскому законодательству.

«Экспертиза по Крыму показала, что юридические процедуры были нарушены неоднократно», - заявила она.

Лукьянова подчеркнула, что при принятии решения об аннексии Крыма было не менее восьми нарушений разного характера, но в основном все сводится к проверке Конституционным судом обстоятельств договора «о вхождении Крыма в РФ».

Эксперт убеждена, что этот документ был недостаточно проверен по существу, порядку подписания, соответствию международным договорам и Конституции РФ.

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«Если бы все эти правила были соблюдены, то Конституционный суд не смог бы принять корневого решения в процессе присоединения Крыма и города Севастополя к РФ. В законе о порядке принятия в ее состав новых субъектов указано, что подобный договор может вступить в действие, если Конституционным путем установлена его законность», - сказала Лукьянова.

«Конституционный суд выполнил свою задачу некорректно, многократно нарушив не только закон о Конституционном суде, но и другие нормы права и Конституции. Последствия могли быть совершенно другими», - добавила она.

По словам Лукьяновой, книга является началом экспертной дискуссии и в дальнейшем будет дополнятся и переиздаваться.

Также соавтор книги Евгений Ихлов отметил, что при проведении серьезного анализа обстоятельств аннексии Крыма будет указано, что Верховный совет Крыма принимал решение об отделении от Украины в условиях оккупации полуострова российским спецназом, а решение о направлении войск в Украину Совет федерации утвердил на основании ложной информации.

«Вся цепочка решений будет признана нелегитимной», - уверен он.

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«В марте 1938 года Гитлер оккупировал Австрию для того, чтобы предотвратить проведение референдума, который австрийское правительство намеревалось провести. Тогда большинство австрийцев хотело присоединится к Рейху. Но Гитлеру не хотелось восстанавливать великую Германию с 50-60% поддержки. Хотелось говорить о единодушии разделенной немецкой нации, поэтому предлогом для оккупации Австрии стало именно назначение австрийским правительством плебисцита по вопросу объединения», - сказал Ихлов.

В свою очередь, юрист, соавтор книги Сергей Ожич заявил, что Украина не совершила ничего такого, за что у нее была отнята территория. По его словам, решение об аннексии принималось не на основе законных оснований, а на основе «категорий нравственности». При этом он напомнил, что золотое правило нравственности гласит: «Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступили с тобой».

«Хотел бы обратится к нашему президенту - хотел бы он в новостной ленте прочитать вот такую новость: председатель КНР заявил, что Сибирь стала частью Китая не потому, что мы хотим что-то укусить, урвать. Не из-за того, что эта территория имеет стратегическое значение. Это элемент исторической справедливости», - сказал Ожич и добавил, что россиянам нужно ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы в отношении РФ была установлена такая справедливость.

На презентации присутствовало трое «зеленых человечков», чтобы напомнить, как происходило «присоединение» Крыма к РФ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Мировое сообщество не признает Крым в составе России.