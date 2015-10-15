Дисциплинарные производства за госизмену открыты против 278 крымских судей - ГПУ

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что решение об открытии дисциплинарных производств принято по результатам рассмотрения письма Генпрокуратуры, подготовленного управлением по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым.

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В ГПУ напоминают, что следователями ведомства расследуется уголовное производство по факту совершения судьями судов АР Крым и Севастополя преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Следствием установлено, что указанные судьи вопреки требованиям законодательства Украины, нарушая присягу судьи, после аннексии Российской Федерацией полуострова Крым с марта 2014 года начали осуществлять "правосудие" в так называемых "судах Республики Крым" и противоправно принимать судебные решения. В ноябре-декабре 2014 года они в соответствии с указами президента страны-агрессора "О назначении судей федеральных судов" перешли на службу в эти незаконно созданные суды.

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Отмечается, что санкцией ст. 111 Уголовного кодекса Украины за такие деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в мае Генпрокуратура сообщила 276 крымским судьям о подозрении в государственной измене, а в июле направила в Верховный суд представления относительно их ареста.