Возле Чонгара неизвестные взорвали две электроопоры, подающие электричество в Крым

Как сообщили УНИАН в управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, обе опоры линии Мелитополь-Джанкой повреждены, но не упали.

По предварительной информации, взрыв осуществлен минометными минами 82-го калибра, которые были привязаны к опоре. Две из них не сработали. На месте работают сотрудники милиции и спасатели. Ждут пиротехническую группу МВД, чтобы обезвредить неразорвавшиеся мины.

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О происшествии в районный отдел Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили участники акции по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами.

6 октября возле Чонгара взрывом уже была повреждена электроопора, которая на сегодняшний день уже восстановлена.