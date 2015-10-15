Блокада полуострова: на админгранице с Крымом установят видеонаблюдение

Об этом 15 октября сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает "Крым.Реалии".

По его словам, украинские пограничники участвуют в заседаниях общего штаба акции, в который входят представители Меджлиса и общественных организаций.

«Вчера состоялось такое совещание, в ходе которого принято решение об установке систем видеонаблюдения на блокпостах и ряд других служебных моментов, которые касаются взаимодействия», – сказал Слободян.

Читайте такжеБлокада Крыма: активисты будут добиваться полного отключения полуострова от электроэнергии Напомним, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

Участники «гражданской блокады» не пропускают фуры на полуостров и разбили на административной границе со стороны Херсонской области палаточные городки. Они заявили, что не допустят возобновления товарных поставок на оккупированную территорию. Власти России и оккупированного ею Крыма осудили эти действия.