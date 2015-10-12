Боевые действия на Донбассе могут возобновиться, военные должны быть готовы к наихудшему - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского во время встречи с командирами боевых подразделений Вооруженных сил Украины.

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“Мы осознаем, что боевые действия могут возобновиться в любой момент. И поддержание высокого боевого духа, высокой дисциплины и высокой боеготовности — это наша с вами ответственность сейчас. Почему? Я вам могу сказать - я абсолютно не доверяю Путину, я совершенно не доверяю его марионеткам, и я абсолютно не доверяю их обещаниям”, - сказал президент.

“И борясь за лучшие, максимально благоприятные для нас условия политико-дипломатического урегулирования, могу сказать вам откровенно - каждое мгновение мы должны быть готовы к наихудшему”, - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на Трехсторонней встрече контактной группы в Минске была достигнута договоренность об обеспечении устойчивого прекращения огня в первую неделю нового учебного года.

С того дня террористы существенно снизили активность.

10 октября Порошенко заявил, что состояние прекращения огня на Донбассе уже две недели перешло в состояние перемирия.