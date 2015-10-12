За минувшие сутки боевики предприняли несколько вооруженных провокаций - штаб
За прошедшие сутки ситуация на Донбассе оставалась относительно спокойной, однако боевики предприняли несколько вооруженных провокаций.
Об этом сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.
"Так, в 22:55 наемники вели огонь по нашим позициям в районе Широкино. Так же из стрелкового оружия в 0:35-0:37 они обстреляли позиции наших военных в районе Новотроицкого", - говорится в сводке.
В штабе заверили, что, следуя минским договоренностям, украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
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Как сообщал УНИАН, 10 октября в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен. Близ поселка Бердянское, что возле Мариуполя, боевики вели огонь из стрелкового оружия в сторону украинского опорного пункта, однако военнослужащие ВСУ им не отвечали.