Скарлетт Йоханссон решила выйти замуж

Актриса Скарлетт Йоханссон объявила о помолвке с канадским актером Райаном Рейнолдсом (Ryan Reynolds), с которым встречалась около года, передает агентство France Presse.

По словам представителя 23-летней актрисы, она необыкновенно взволнована в связи с помолвкой. Дата свадьбы пока не назначена.

Как отмечает агентство, 31-летний Рейнолдс, который в данный момент работает над фильмом "Предложение", выразил намерение жениться на Йоханссон совсем недавно. Ранее уроженец Ванкувера был обручен с певицей Аланис Моррисет, но в 2006 году они расстались.

Йоханссон снялась в трех фильмах Вуди Аллена "Матч Пойнт" (Match Point, 2005), "Сенсация" (Scoop, 2006) и "Vicky Cristina Barcelona", еще не вышедшем на экраны. Актриса также дебютировала в качестве одного из режиссеров короткометражки для картины "Нью-Йорк, я люблю тебя!" ("New York, I Love You") и записала альбом под названием Anywhere I Lay My Head, который появится в продаже 20 мая 2008 года.

