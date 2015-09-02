Устроившего теракт под Радой свободовца Гуменюка отправили в СИЗО на два месяца

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил следственный судья Печерского районного суда Олег Белоцерковец.

Как отмечается в определении, “следственный судья, изучив ходатайство прокуратуры, доказательства, которыми оно обосновывается, установил, что прокурором в ходатайстве доказано подозрение совершения Гуменюком преступления”.

Также в определении отмечается, что следственный судья усматривает наличие рисков в случае неприменения к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, в частности уклонение от следствия и давление на свидетелей.

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Учитывая фактические обстоятельства, следственный судья не определил размера залога.

Судья одобрил ходатайство прокурора прокуратуры Печерского района применить к Гуменюка меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 октября включительно.

Определение подлежит немедленному исполнению с момента оглашения и может быть обжаловано в течение 5 суток в Апелляционном суде Киева, отмечается в решении суда.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие стали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

В результате ранений скончались трое бойцов Нацгвардии. Ранены около 150 человек.

Генпрокуратура сообщила 18 лицам о подозрении в совершении преступлений по факту событий под парламентом.