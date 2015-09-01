Теракт под Радой: Скончался еще один раненый боец МВД
В Александровской больнице города Киева скончался еще один раненый вчера во ВР правоохранитель.
Об этом на своей странице в Фейсбук написала народный депутат Украины Ольга Богомолец.
В Олександрівській лікарні помер ще один, вже третій поранений вчора під Верховною Радою. Хлопець з Херсонщини 1995 року...Posted by Ольга Богомолець on Tuesday, 1 September 2015
«В Александровской больнице скончался еще один, уже третий раненный вчера под Верховной Радой. Парень из Херсонщины 1995 года рождения получил несовместимые с жизнью осколочные ранения головного мозга. Искренние соболезнования семье погибшего», - написала она.
Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.
Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.
По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 - милиционеры и гвардейцы.
В тот же день от ранения скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Игорь Дебрин, 1990 года рождения.
Сегодня было сообщено о смерти второго бойца Нацгвардии, раненого 31 августа во время столкновений под Верховной Радой, Дмитрия Сластикова, призывника из Желтых Вод.