Теракт под Радой: Скончался еще один раненый боец МВД

Об этом на своей странице в Фейсбук написала народный депутат Украины Ольга Богомолец.

В Олександрівській лікарні помер ще один, вже третій поранений вчора під Верховною Радою. Хлопець з Херсонщини 1995 року... Posted by Ольга Богомолець on Tuesday, 1 September 2015

«В Александровской больнице скончался еще один, уже третий раненный вчера под Верховной Радой. Парень из Херсонщины 1995 года рождения получил несовместимые с жизнью осколочные ранения головного мозга. Искренние соболезнования семье погибшего», - написала она.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 - милиционеры и гвардейцы.

В тот же день от ранения скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Игорь Дебрин, 1990 года рождения.

Сегодня было сообщено о смерти второго бойца Нацгвардии, раненого 31 августа во время столкновений под Верховной Радой, Дмитрия Сластикова, призывника из Желтых Вод.