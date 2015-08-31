Минобороны: Под стенами ВР ранены 112 военнослужащих Нацгвардии и работников милиции

Об этом сообщил ответственный секретарь военно-гражданского координационного штаба медицинской помощи - полковник медицинской службы Всеволод Стеблюк, информирует пресс-служба Министерства обороны.

«В результате террористического акта под Верховной Радой Украины ранения получили 112 военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников милиции. Погиб один военнослужащий НГУ от ранения сердца», - сказал он.

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По данным полковника, в гражданские больницы, в частности, в 17-ю клиническую больницу поступили 37 раненых, из них трое находятся в крайне тяжелом состоянии, 7 - в тяжелом состоянии. В Александровской больнице находятся 6 пострадавших. Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военный клинический госпиталь» принял 24 раненых, из них 2 находятся в тяжелом состоянии. В Центральном госпитале МВД Украины находятся 42 раненых, из них 2 - в тяжелом состоянии. Госпиталь ГУМВД Украины в городе Киеве принял 3 раненых.

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«На сегодня задействованы все силы и средства военных медицинских служб, медицинской службы МВД и гражданских больниц. Обеспеченность препаратами крови и медикаментами - стопроцентная. Работает Военно-гражданский координационный штаб медицинской помощи. Руководители медслужб всех силовых структур и представители КГГА находятся в больницах возле раненых», - отметил Стеблюк.

Как сообщал УНИАН, в понедельник под Верховной Радой произошли столкновения между силовиками и митингующими, которые требовали не принимать изменения к Конституции. После голосования парламента, митингующие пошли штурмом на Раду и начали бросать дымовые шашки. Потом кто-то бросил в ряды милиции и Нацгвардии боевую гранату. Милиция задержала около 30 человек, среди которых, вроде, и того, кто бросил гранату под Радой.