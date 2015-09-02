В Нацгвардии считают, что нападавшие на правоохранителей под Радой хотели спровоцировать массовое побоище

14:39, 02 сентября 2015
Общество
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Временно исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан предполагает, что целью нападавших, которые спровоцировали противостояние нацгвардейцев с митингующими возле Верховной Рады 31 августа, было устроить массовое побоище.

Рада / Фото УНИАН
 

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Балан заявил на брифинге.

Балан отметил, что несмотря на опасность жизни и здоровью военнослужащих Нацгвардии, им не был отдан приказ атаковать тех, кто бросал в них взрывпакеты, бил дубинками и распылял слезоточивый газ. Нацгвардейцы все время только держали оборону.

Командующий Нацгвардии предположил, что целью нападавших было именно спровоцировать правоохранителей на атакующие действия, которые могли бы перерасти в массовое побоище.

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“Правоохранители применяли спецсредства только для самозащиты и для защиты здания парламента. Спецсредства не были задействованы для разгона митингующих”, - сказал Балан.

Также он добавил, что на видеоматериалах видно, что через три минуты после того как злоумышленник бросил боевую гранату, нападавшие на правоохранителей, скрылись с площади Конституции, а остались только мирные митингующие.

© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН
© Фото УНИАН

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы. От ранений скончались трое солдат Нацгвардии.

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