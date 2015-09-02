В Нацгвардии считают, что нападавшие на правоохранителей под Радой хотели спровоцировать массовое побоище

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Балан заявил на брифинге.

Балан отметил, что несмотря на опасность жизни и здоровью военнослужащих Нацгвардии, им не был отдан приказ атаковать тех, кто бросал в них взрывпакеты, бил дубинками и распылял слезоточивый газ. Нацгвардейцы все время только держали оборону.

Командующий Нацгвардии предположил, что целью нападавших было именно спровоцировать правоохранителей на атакующие действия, которые могли бы перерасти в массовое побоище.

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“Правоохранители применяли спецсредства только для самозащиты и для защиты здания парламента. Спецсредства не были задействованы для разгона митингующих”, - сказал Балан.

Также он добавил, что на видеоматериалах видно, что через три минуты после того как злоумышленник бросил боевую гранату, нападавшие на правоохранителей, скрылись с площади Конституции, а остались только мирные митингующие.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы. От ранений скончались трое солдат Нацгвардии.