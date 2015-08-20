Чиновники Фонда соцстраха по временной потере трудоспособности присвоили 30 миллионов гривень из бюджета

22:50, 20 августа 2015
Общество
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СБУ совместно с Государственной финансовой службой Украины пресекла противоправную деятельность должностных лиц Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, которые присвоили более 30 млн грн бюджетных средств.

/ Фото: tsn.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что по результатам проведения торгов на оздоровительные услуги в течение 2014 года Фондом было выплачено 44,8 млн грн. Часть этих средств на основании поддельных договоров были перечислены на фиктивные фирмы, сняты наличными и поделены между участниками преступной схемы, говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, фиктивного предпринимательства, отмывания доходов, растраты имущества, подчеркнули в СБУ.

Директорам и учредителям предприятий, на счета которых перечислялись средства из Фонда, объявлено о подозрении. Учредителю одного из предприятий уже вынесен обвинительный приговор.

«По решению суда проводится судебно-экономическая экспертиза финансово-хозяйственной деятельности предприятий, участвовавших в преступной схеме. После вынесения судебных приговоров незаконно присвоенные средства будут возвращены в государственный бюджет», - подчеркнули в СБУ.

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Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины выявила факт присвоения около 20 млн гривень государственных средств должностными лицами одного из областных подразделений оператора газотранспортной системы госкомпании «Укртрансгаз».

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