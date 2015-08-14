Пограничники с преследованием и стрельбой задержали 2 авто, которые прорвались из России

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, при приближении пограничного наряда, с целью побега, злоумышленники совершили попытку наезда на пограничников, чем создали угрозу жизни.

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"На законные требования остановиться водители автомобилей не отреагировали, а наоборот - увеличили скорость, продолжая движение. С целью прекращения противоправной деятельности было произведено два предупредительных выстрела вверх, однако их это не остановило и, продолжая движение дальше, они начали разделяться. Во время маневра один из автомобилей совершил повторную попытку наезда на старшего пограничного наряда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для задержания правонарушителей старшим пограничного наряда было применено оружие по колесам транспортных средств, однако они продолжили движение в тыл территории Украины.

"В ходе дальнейшего преследования и организации поисковых действий на окраине н.п. Барановка был обнаружен один из преследуемых автомобилей, водитель которого бросил машину и забежал на территорию частного дома. Также позже в тылу участка отдела пограничной службы было обнаружено другое транспортное средство, в котором находился человек без признаков жизни", - рассказали в ГПСУ.

Кроме того, согласно сообщению, в ходе осмотра транспортных средств был выявлен контрабандный груз с водочными изделиями торговой марки "Ельцин", сферическими зеркалами, блоками питания, элементы которых содержат драгоценные металлы, которые, возможно, являются предметами двойного назначения.

Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По данному случаю проинформированы взаимодействующие органы.