Эти аксессуары для iPad лучше не покупать – пользователи называют их худшими

Часто более дешевые альтернативы оказываются практичнее и удобнее, чем дорогие фирменные решения Apple.

Несмотря на огромный выбор аксессуаров для iPad, далеко не все из них стоят своих денег. Многие пользователи отмечают, что часть популярных и даже фирменных решений Apple и сторонних брендов оказываются либо неудобными, либо переоцененными.

Эксперты BGR изучили обзоры и выделили 4 аксессуара, которые чаще всего вызывают разочарование у владельцев iPad и считаются неудачной покупкой.

Чехол для клавиатуры Logitech Slim Folio Pro

Одним из главных "анти-лидеров" стал Logitech Slim Folio Pro. Несмотря на цену около $160, пользователи жалуются на громоздкость, неудобные кнопки и неудачную эргономику. Также отмечается отсутствие поддержки Apple Smart Connector, из-за чего устройство работает менее удобно, чем могло бы.

Некоторые владельцы прямо называют этот чехол "худшим продуктом", который они использовали, отмечая, что он плохо подходит для повседневной работы.

Apple Pencil

Apple Pencil остается культовым аксессуаром, но его эффективность зависит от сценария использования. Художники и дизайнеры его ценят, однако многие владельцы признаются, что используют стилус редко – например, только для подписей документов.

При этом высокая цена делает покупку не всегда оправданной, особенно если нет задач для рисования или заметок от руки.

Paperlike 3

Матовые защитные плёнки вроде Paperlike создают эффект "бумаги" при письме стилусом, но ухудшают четкость изображения и яркость экрана.

Пользователи часто жалуются, что дисплей становится менее качественным визуально, а цена при этом остается высокой – хотя более дешевые аналоги дают похожий эффект.

Apple Magic Keyboard

Фирменная Magic Keyboard от Apple также попала в топ спорных аксессуаров. Главная претензия – высокая цена (от $249) при функциональности, которую можно получить дешевле у конкурентов.

Пользователи отмечают, что аксессуар делает планшет слишком тяжелым и фактически превращает его в ноутбук, что для многих нивелирует саму идею планшета.

Наконечники для стилуса Apple Pencil Tips

Хоть оригинальные и сторонние сменные наконечники стоят относительно недорого (от $5,99 до $19,99), пользователи нашли и более простой способ продлить жизнь стилуса без покупки новых.

Если обернуть небольшим кусочком изоленты наконечник Apple Pencil, это создает дополнительное трение, которое помогает лучше контролировать движение стилуса Такой "апгрейд" делает письмо более стабильным, при этом стилус все еще плавно скользит по дисплею.

Эксперты и пользователи сходятся во мнении: при покупке аксессуаров для iPad важно ориентироваться не только на бренд или цену, но и на реальную необходимость. В ряде случаев более дешёвые альтернативы оказываются практичнее и удобнее, чем дорогие фирменные решения.

