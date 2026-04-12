В народе православный праздник сегодня называют Поливальный понедельник.

13 апреля по новому церковному календарю православные чтят память священномученика Артемона. В этот же день отмечается Светлый понедельник - начало Светлой седмицы, особого периода радости после празднования Воскресения Христова.

Рассказываем, какие традиции соблюдают в этот день, какие существуют народные приметы и запреты, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

13 апреля по новому церковному календарю в Украине чтят память священномученика Артемона Лаодикийского. День памяти святого по старому стилю приходится на 26 апреля.

Святой жил в III веке в Лаодикии (Малая Азия). Был родом из благочестивой христианской семьи и с ранних лет служил при храме, а позже был рукоположен в священники.

В годы правления императора Диоклетиана, когда пошли жестокие гонения на христиан, Артемон вместе со святителем Сисинием не оставил свою паству и продолжал укреплять верующих в стойкости и вере. Тогда к храму, где они служили, направили военачальника Патрикий, однако по дороге он внезапно ослабел и потерял силы. Позже, встретившись со святителем Сисинием, он заявил о своем обращении ко Христу и попросил исцеления - после молитвы болезнь отступила. Однако Патрикий слукавил - он вернулся и приказал схватить Артемона.

Святого отправили в языческое капище, где находились ядовитые змеи, но после его молитвы они погибли. Многие жрецы тогда, ставшие свидетелями чуда, приняли христианство. Несмотря на многочисленные чудеса и проповедь веры, в 303 году священномученик Артемон все-таки погиб как мученик.

На 13 апреля в этом году приходится на Светлый понедельник - первый день Светлой седмицы, которая следует сразу после Пасхи.

В этот период в храмах продолжаются торжественные богослужения, Царские врата остаются открытыми как символ Божьей благодати, а верующие приветствуют друг друга словами "Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!"

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день православные верующие чтят память преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского.

Что можно и что нельзя делать сегодня

В этот день православные верующие обращаются с молитвами к священномученику Артемону - просят защиты от зла, укрепления веры, душевной стойкости, а также здоровья для себя и близких, особенно детей.

Каждый день Светлой седмицы в народе имеет свое традиционное название и особый смысл:

понедельник - Поливальный;

вторник - Купальница;

среда - Градовая или Хороводница;

четверг - Навский, или Пасха мертвых;

пятница - Прощеный день;

суббота - Светлая суббота.

Согласно традиции, в каждый из этих дней существуют свои обычаи и правила поведения, которые подчеркивают особую атмосферу пасхальной радости и духовного обновления.

В Светлый понедельник принято посещать храм, навещать родных и близких, обмениваться пасхальными яйцами и угощать друг друга праздничными блюдами.

В народной традиции день связан с пробуждением природы, его нередко называют Фомаида Медуница - в честь мученицы Фомаиды и одноименного растения. В это время в старину отправлялись в лес за медуницей (легочницей), которую считали особенно целебной: ее использовали от кашля и простуды, заваривали настои и добавляли в пищу.

Также собирали молодой щавель - из него готовили весенние блюда, такие как зеленый борщ и салаты. Считалось, что первая зелень после зимы придает силы и помогает восстановить организм.

Особое место занимают обычаи Поливального понедельника. В этот день существует веселый обряд: девушек обливают водой, желая им красоты, здоровья и счастливой судьбы. Считается, что такой знак сулит скорое замужество.

В церковный праздник 13 апреля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, злость, зависть, жадность, осуждение и лень. В этот период особенно важно сохранять мир в душе, не отказывать в помощи и проявлять милосердие к окружающим.

Строгого запрета на труд в Светлую седмицу нет, но этот день нужно постараться посвятить молитве, добрым делам и общению с близкими, избегая тяжелой и суетной работы.

С народной точки зрения этот день считался непростым для важных начинаний и решений. Существуют определенные предостережения и запреты:

нельзя ссориться с близкими - это к длительным конфликтам и потере гармонии в семье;

не следует отправляться в дальнюю дорогу - путь может оказаться сложным;

не стоит делать крупных покупок - считается, что такие приобретения могут быть неудачными;

нельзя пересчитывать деньги на столе - к финансовым потерям;

не следует надевать чужие вещи - можно "перенять" чужие проблемы.

В Светлый понедельник особенно важно сохранять радость и внутренний покой: не предаваться унынию, не конфликтовать и не злоупотреблять пищей и напитками, даже несмотря на завершение поста.

Народные приметы о погоде

Приметы погоды 13 апреля могут рассказать, каким будет лето:

синий небосвод и нет ветра - к скорому дождю;

день солнечный и погожий - таким же будет и все лето;

если дуб уже распустился, то лето будет теплым и благоприятным;

кукушка громко поет - к устойчивому теплу.

Дождь в Поливальный понедельник - к сырому и ненастному лету.

