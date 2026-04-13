Идеальный принтер для дома: какую модель советуют эксперты в 2026 году

Если вы регулярно печатаете документы дома, выбор качественного принтера становится критически важным. Американская организация Consumer Reports, назвала оптимальную модель для большинства людей в 2026 году. Эксперты исследовали десятки моделей разных сегментов и ценовых категорий.

По данным тестирования, лучшим домашним принтером для интенсивного использования признан Brother HL-L6310DW. Устройство получило высокие оценки за скорость, качество печати текста и экономичность эксплуатации.

Главное преимущество модели – ориентация на большие объемы печати. Это монохромный лазерный принтер, который отлично справляется с текстовыми документами, включая отчеты и накладные. При этом он работает быстрее многих конкурентов и отличается высокой надежностью.

Видео дня

Еще один важный плюс – низкая стоимость печати. В отличие от струйных принтеров, где приходится часто менять дорогие картриджи, лазерные модели используют тонер, который обходится дешевле в пересчете на страницу.

Впрочем, устройство нельзя назвать универсальным. Оно не поддерживает цветную печать, а также не имеет функций сканирования или копирования. Но если вам нужен именно "рабочий инструмент" для регулярной печати текстов – это один из лучших вариантов на рынке.

Эксперты отмечают, что в 2026 году именно бренд Brother остается одним из самых надежных в сегменте принтеров. Их устройства регулярно попадают в рейтинги самых лучших благодаря сочетанию качества, скорости и доступной стоимости.

В целом, если вы печатаете часто, специалисты советуют отдавать предпочтение лазерным или "танковым" моделям, а не классическим струйным – они оказываются выгоднее и надежнее в долгосрочной перспективе.

Ранее УНИАН рассказывал, что будет, если постоянно оставлять зарядное устройство в розетке – и почему это плохая привычка.

В сети завирусился лайфхак, как освободить гигабайты памяти на Android, ничего при этом не удаляя. Вместо того чтобы постоянно удалять приложения, можно использовать более гибкий подход к управлению памятью.

Вас также могут заинтересовать новости: