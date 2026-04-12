В Эстонии и Финляндии обнаружили дроны, вероятно, украинского происхождения, - СМИ

В Эстонии были обнаружены части крыла беспилотника, которые море вынесло на берег.

В эстонском уезде Ляяне-Вирумаа обнаружили фрагмент военного дрона, вероятно, украинского. Об этом пишет ERR.

Обломки дрона в Эстонии

Отмечается, что утром 12 апреля местный житель сообщил, что он обнаружил на берегу обломки дрона. Позже правоохранители обнаружили и другие фрагменты беспилотника.

Пресс-секретарь управления оборонной полиции Марта Туул рассказала журналистам, что это были не обломки сбитого дрона, а части крыла беспилотника, которые море вынесло на берег.

В издании добавили, что, по предварительной оценке, фрагменты принадлежат украинскому дрону. Следственные действия продолжаются.

Дрон с неразорвавшейся взрывной частью в Финляндии

Как пишет Yle, на 11 апреля юго-востоке Финляндии нашли еще один дрон с неразорвавшейся взрывной частью. Беспилотник уже контролируемо подорвали.

В издании поделились, что местная полиция получила сообщение о дроне, найденном в лесу в Ийтти днем 11 апреля. Место происшествия было оцеплено после того, как власти обнаружили, что беспилотник может содержать взрывчатку. В тот же вечер Вооруженные силы Финляндии подорвали боеголовку дрона в изоляционной зоне.

Финская пограничная служба и Финская пограничная охрана заявили журналистам, что расследуют, связан ли дрон, найденный в Ийтти, с украинскими беспилотниками, найденными ранее в Коувола, Париккала и Луумяки в марте.

Напомним, что ранее президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что один из дронов, который упал на территории страны в конце марта, имеет украинское происхождение.

Стубб подчеркнул, что для Финляндии нет военной угрозы. По имеющимся данным, два БПЛА упали недалеко от города Коувола, расположенного вблизи границы с РФ.

