Завтра украинцев ждут дожди, но есть приятный момент, – Диденко

Ночью температура воздуха будет по-прежнему низкой, местами возможны заморозки.

В понедельник, 13 апреля, дождливая погода продолжится, однако температура начнет повышаться. Осадки гарантированно пройдут в южной части и в центральных областях, а на остальной территории Украины – либо без существенных осадков, либо местами небольшой дождь. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ожидается умеренный ветер восточного направления.

"Температура воздуха ночью еще будет низкой, при прояснениях местами с заморозками, днем наконец начнет теплеть. Столбики термометров поднимутся до +10...+13 градусов, в восточной части теплее, до +15 градусов", – отметила она.

В Киеве, как отметила синоптик, завтра без существенных осадков. Ночью +1...+4 градуса, на окраинах возможны заморозки, днем 13 апреля +8...+10 градусов.

"На неделе заморозки отступят, дни станут теплее", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптики рассказали, что в течение 11-15 апреля в Киеве ожидается два периода различной погоды: холодной с дождями и сухой теплой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

11-13 апреля ожидается неуютная холодная погода с ночными заморозками до 0°...-2° в Киеве и до 0°...-3° на территории Киевской области. Время от времени в эти дни будут идти дожди.

14 и 15 апреля погода будет уже более приятной из-за отсутствия осадков и заморозков. Ночью будет уже +1°...+6°, а днем воздух будет прогреваться до +11°...+16°.

