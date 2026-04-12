Поражение Орбана стало поражением Трампа, который поддержал его на выборах, – CNN

Трамп и его вице-президент Венс открыто поддержали Орбана во время предвыборной кампании.

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии также является потерей для президента США Дональда Трампа и его команды. Ведь они, как напомнило CNN, приложили чрезвычайные усилия, чтобы поддержать лидера националистов на последнем этапе предвыборной кампании.

Издание напомнило об откровенной попытке вице-президента США Дж. Д. Венса поддержать Орбана во время визита в Будапешт на прошлой неделе. Тогда же Трамп пообещал экономическую поддержку Венгрии при условии сохранения Орбаном поста главы правительства.

Обещание Трампа об экономической поддержке, казалось, противоречило заявлениям, которые Венс сделал во время своего визита в Будапешт, отметили авторы. Они пояснили, что Венс пытался опровергнуть утверждения о том, что его визит был равносилен иностранному вмешательству в выборы. Он также говорил, что такое вмешательство в выборы имело место со стороны Европейского Союза и Украины. Венс заявил, что США не используют "экономическое влияние", чтобы повлиять на голосование.

"Иностранное влияние – это когда другие правительства угрожают, уговаривают и пытаются использовать экономическое влияние, чтобы указывать вам, как голосовать", – сказал Венс, отрицая, что это было его целью в Будапеште.

Он добавил, что США не "угрожали" Венгрии и не ставили поддержку в зависимость от лояльности правительства. На предыдущей пресс-конференции Венс заявил, что "конечно", администрация Трампа будет сотрудничать с тем, кто победит на выборах в Венгрии.

Белый дом пока не отреагировал на результаты воскресных выборов.

Как писал УНИАН, по результатам промежуточного подсчета голосов, оппозиционная партия "Тиса" получает конституционное большинство мест в парламенте. Это означает, что партия может менять законодательство и вносить изменения в Основной закон.

Сам Орбан уже признал поражение на выборах. Он поздравил с победой лидера "Тисы" Петера Мадяра. Орбан сказал, что его партия не получила мандата на продолжение управления страной. Добавим, что Орбан оставался на посту главы правительства в течение 16 лет подряд.

