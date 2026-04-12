София Ротару дала о себе знать на Пасху: редкий выход на связь

Певица давно не появлялась на публике.

Известная эстрадная певица София Ротару поздравила украинцев с Пасхой 2026.

"С праздником Пасхи. Мира, счастья и благополучия!" - пожелала Ротару, опубликовав в своем Instagram в stories праздничную открытку на Пасху в 2026 году.

В свою очередь, ее сестра, украинская певица Аурика Ротару опубликовала короткое видео-поздравление.

"Родная Украина, поздравляю тебя с Пасхой. Пускай этот светлый праздник принесет в каждый дом мир тепло и радость. Пусть сердце наполняется верой, а жизнь счастьем и добром. Христос Воскрес!" - отметила артистка.

Напомним, на днях Аурика раскрыла тайну, где на самом деле живет София Ротару во время войны в Украине.

"Я вам скажу, что она в Киеве, она в Конча-Заспе, в своем доме. Занимается тем же, чем и я вообще - сад и огород", - заявила она.

По ее словам, вряд ли Соция вернется на сцену, пока продолжается война: "Я думаю, что во время войны она не вернется на сцену, а как закончится война – тогда посмотрим. Не знаю".

