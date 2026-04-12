В сети показали, как будет выглядеть iPhone 18 Pro в новом красном цвете

Apple второй год подряд отказывается от классических темных расцветок корпуса в серии iPhone Pro. Согласно утечкам, у iPhone 18 Pro и 18 Pro Max появится новый красный цвет, и теперь есть первые визуализации, дающие представление о возможном дизайне.

Согласно информации PhoneArena, оттенок будет не ярким, а темным, почти бордовым. Источник утверждает, что этот цвет отличается от ярко-вишневых моделей Project RED предыдущих серии – он более "глубокий и утонченный".

Ранее ходили слухи о фиолетовом и кофейном оттенках, но журналист Марк Гурман отмечает, что это лишь вариации нового бордового цвета, а не отдельные варианты. При этом Apple может оставить и оранжевый вариант.

Сам дизайн флагманов, по предварительным данным, кардинально не изменится. Основной акцент делается именно на новых цветах, а не на переработке формы или компоновки элементов. Ранее сообщалось, что основным визуальным отличием iPhone 18 Pro от предыдущих поколений станет уменьшенный вырез Dynamic Island.

Складной iPhonе, который выйдет вместе с iPhone 18 Pro, напротив, сохранит сдержанную цветовую гамму и будет доступен только в черно-белом оттенке.

Ожидается, что серия iPhone 18 Pro будет представлена традиционно осенью, а вот базовые модели iPhone 18 и iPhone Air 2 перенесут на весну 2027 года.

Все слухи и утечки указывают, что iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой и новый более мощный процессор A20 Pro на 2-нм техпроцессе, что существенно повысит скорость работы и энергоэффективность. Также Apple впервые с момента его дебюта в 2022 году уменьшит размер Dynamic Island.

