Гнев Трампа в адрес Европы имеет положительные стороны, - Bloomberg

Отношения США с ЕС портяться на глазах.

На фоне переговоров между США и Ираном в воздухе витает неопределенность – от возможного закрытия Ормузского пролива до перестрелок в Ливане. Однако становится всё более очевидным, что для европейских союзников Вашингтона наступит "до" и "после" иранского кризиса, поскольку трансатлантические отношения рушатся.

Обозреватель Bloomberg Лионель Лоран в своей колонке пишет, что администрация США Дональда Трампа решила, что такие лидеры, как британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон, станут идеальными козлами отпущения, чтобы отвлечь внимание от того, что США стратегически унизили, а Иран укрепил свои позиции, несмотря на военные потери и разрушенную инфраструктуру.

Организация Североатлантического договора "не была рядом, когда мы в ней нуждались", написал президент США в социальных сетях, и, по сообщениям, он рассматривает закрытие баз в европейских странах, которые якобы не поддерживают США. В свою очередь президент Италии Серджо Маттарелла и канцлер Германии Фридрих Мерц громко заявляют, что Альянс "незаменим".

Отказ ряда стран предоставить США доступ к европейским базам во время войны знаменует собой дальнейшее ослабление отношений, которые были серьезно подорваны агрессивной политикой Белого дома в отношении Гренландии, дружбой с Владимиром Путиным и поддержкой ультраправых. Если венгерские избиратели действительно сместят Виктора Орбана, то это будет самой крупной победой в борьбе с европейскими соратниками Трампа.

Плохие трансатлантические отношения опасны для обеих сторон. США извлекают выгоду из торговых отношений с Европой на сумму 1,5 триллиона долларов, в которых они являются доминирующим поставщиком оборонной продукции и технологий, что было бы полезно на фоне блокирования Ормузского пролива.

Со своей стороны, европейцы не хотят еще больше гневить Трампа и могут помочь в охране пролива после войны. Перенос американских военных баз из Германии или Испании на восточный фланг ЕС имел бы серьезные последствия, в частности, если бы это позволило критикам Брюсселя в американской администрации расколоть членов НАТО на континенте по линии Восток-Запад. Это нанесло бы ущерб единству и безопасности, а также стремлению к согласованному подходу к перевооружению.

Некоторые европейцы также будут рассматривать мирные переговоры по Ирану как возможность предложить Трампу альтернативные коалиции партнерству с Израилем. Сохранение англо-французского баланса будет иметь решающее значение.

Европейцы также должны безжалостно защищать свои интересы, не позволяя Ормузу превратиться в водный путь, где сборы в криптовалюте или юанях станут нормой. Это неизбежно повлечет за собой дебаты о том, какими рычагами влияния может воспользоваться Европа, включая снятие экономических санкций с иранского режима.

А в более долгосрочной перспективе, даже если ориентированная на торговлю Европа окажется главным проигравшим в мире, она должна осознать потенциальную положительную сторону, которую несет в себе интеграция в экономической и оборонной сферах. Есть возможность возродить поддержку многих проектов реформы ЕС, если лидеры воспользуются моментом.

Выборы в Венгрии - последние новости

Большинство опросов накануне парламентских выборов в Венгрии прогнозировали поражение Виктора Орбана и его партии "Фидес". Главная оппозиционная сила "Тиса" имела существенное преимущество в голосах. Однако избирательная система Венгрии чрезвычайно сложна и выгодна правящей партии. Она сочетает мажоритарные округа с пропорциональным распределением мест по партийным спискам, а также содержит механизм переноса голосов проигравших кандидатов, что усиливает преимущество победителя.

На данный момент венгерская избирательная комиссия обработала 45% голосов избирателей. Согласно предварительным данным, побеждает оппозиционная партия "Тиса".

Вас также могут заинтересовать новости: