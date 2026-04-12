Украинцы сбивают баллистику одной ракетой Patriot: обозреватели пояснили, почему это важно

Такого мастерства операторы достигли благодаря высокой интенсивности боевых действий.

Украинские операторы системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot перехватывают баллистические ракетные цели, используя одну ракету-перехватчик, а не две-четыре ракеты, как это обычно требует стандартная доктрина поражения, пишет "Милитарный".

Как рассказал офицер Воздушных сил Украины, Силы обороны стараются использовать как можно меньше ракет. "Даже если правила применения боевых действий предусматривают использование от двух до четырех ракет против определенных сложных целей, мы уничтожаем их одной", – сказал он.

Авторы известного военного портала Defence Blog отметили, что если подтвердятся масштабы такого применения Patriot, то это станет значительным шагом в оперативном мастерстве. Это также расширит "ограниченный арсенал украинских ракет-перехватчиков Patriot" в войне с Россией.

Отмечается, что сравнение украинской практики с устоявшимися протоколами применения боевых действий НАТО подчеркивает степень, до которой экипажи украинских комплексов усовершенствовали свое наведение и время поражения в условиях длительных боевых действий. Ни один союзник НАТО или оператор Patriot в Азии или на Ближнем Востоке не испытывал сопоставимой интенсивности и частоты.

В видеоматериалах Западного воздушного командования показана пусковая установка Patriot, сконфигурированная с двумя ракетами PAC-2 и четырьмя ракетами PAC-3, приспособленными для перехвата баллистических и аэробаллистических ракет. Авторы отметили, что такое смешанное вооружение отражает оперативную реальность Украины: Украине были поставлены как PAC-2, так и PAC-3, и экипажи приобрели навыки их выборочного использования против конкретных категорий угроз, а не по умолчанию прибегали к максимальным залповым ударам.

"Разница между перехватчиками PAC-2 и PAC-3 важна для понимания того, с чем работают украинские экипажи. PAC-2 – это более старая ракета-перехватчик, которая уничтожает цель преимущественно с помощью ближнего взрыва – боеголовка ракеты взрывается рядом с приближающимся объектом, а осколки уничтожают его или выводят из строя. PAC-3, напротив, использует подход "попадание-уничтожение", физически сталкиваясь с приближающейся ракетой, а не полагаясь на эффекты близости. Перехват по принципу "попадание-уничтожение", как правило, более требователен с точки зрения точности наведения, но считается более надежным против быстро движущихся баллистических целей", – пояснили аналитики, отметив, что Украина использует оба типа. Поэтому она способна поражать баллистические угрозы одним снарядом любого типа, тогда как доктрина обычно требует нескольких выстрелов для достижения высокой вероятности уничтожения. Это указывает на "исключительные навыки экипажа в управлении огнем, определении времени и сопровождении целей".

Авторы также пишут, что протоколы борьбы с ракетами Patriot существуют не просто так. Ведь баллистические ракеты быстры, их траектории могут быть сложными, а последствия промаха – попадание боеголовки в город, энергетический объект или военную позицию – серьезны. Доктрина НАТО обычно учитывает это, требуя нескольких перехватчиков во время каждого удара, чтобы повысить вероятность уничтожения до приемлемого уровня. "Украинские экипажи, похоже, развили достаточную ситуационную осведомленность, качество отслеживания целей и дисциплину управления огнем, чтобы свести это требование к одному выстрелу без ущерба для надежности перехвата", – добавили авторы.

Они пишут, что это усовершенствование имеет прямое стратегическое значение, выходящее за рамки количества уничтоженных ракет: "Поставки украинским перехватчикам Patriot ограничены". Напоминается, что западные партнеры – прежде всего Соединенные Штаты через Министерство обороны, а также Германия и Нидерланды – предоставили как системы, так и боеприпасы, но темпы производства ракет PAC-2 и PAC-3 ограничены, а сроки пополнения исчисляются месяцами, а не неделями. Поэтому каждый перехватчик, сохраненный путем однократных ударов, "остается доступным для следующего залпа и следующей волны "Искандеров" или "Кинжалов".

Делается вывод, что уменьшение затрат на ракеты на удар в два-четыре раза оказывает комплексное влияние на общую глубину боеприпасного склада в течение длительной кампании противовоздушной обороны.

Поставки ракет для Patriot в Украину

Напомним, что на днях стало известно о том, что Украина получила новую партию ракет-перехватчиков для Patriot. По словам президента Владимира Зеленского, украинские власти продолжают работать со всеми партнерами, чтобы пополнять запасы.

По его словам, в связи с горячей фазой войны в регионе Ближнего Востока партнеры начали забывать о потребностях Украины. Он напомнил, что дефицит ракет PAC-3 ни в мире, ни в Украине никогда не заканчивался, ведь общее производство составляет около 60 ракет в месяц

Вас также могут заинтересовать новости: