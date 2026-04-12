Жену Остапчука 'забросали' вопросами о выезде из Украины - она ответила

Семья шоумена переезжает жить в Канаду.

Украинский ведущий Владимир Остапчук с женой Катериной и сыном Тимофеем "сознательно эмигрируют" в Канаду, а не сбегают или должны переезжать. В этом заверила супруга шоумена, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

"Мы не переезжаем в Испанию, потому что там тепло, условно. Мы сознательно эмигрируем", - написала она.

При этом Остапчук перечислила причины, по которым выбор пал на Канаду:

"В Канаде у нас есть документы (Вова резидент, у меня work permit), там старшие дети, мы знаем язык (Вова вообще как носитель), там мультикультурное население, поэтому легче адаптироваться. Вова защитил свои дипломы там, имеет магистерскую степень по их системе образования. В конце концов, когда мы там были в последний раз, он сдал экзамен и получил их водительское удостоверение. Мы не сбегаем или должны переезжать, мы сознательно эмигрируем".

Кроме того, Катерина ответила на вопрос, почему они переезжают именно в Монреаль.

"Прежде всего, нам нужно будет часто летать в Европу на работу, а из Монреаля в Париж прямой (рейс) 6 часов, поэтому это удобно. Торонто мне не зашло чисто на уровне ощущений. Я бы разглядывала еще Ванкувер, но далековато нам", - написала блогер.

Напомним, УНИАН писал, что семья Остапчуков покидает Украину - пара объявила о переезде в Канаду.

