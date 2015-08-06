Тука: Контрабандой в зоне АТО занимаются военные высочайшего ранга

16:05, 06 августа 2015
Общество
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Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука анонсировал снятие с должностей нескольких комбатов, причастных к контрабанде в зоне АТО.

Фото УНИАН

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"У меня нет своих и чужих. Сидеть будут все. Надо понимать, что когда мы говорим о контрабанде, опускаются две важные вещи. Во-первых, это контрабанда в прифронтовой зоне. А во-вторых, мы всегда в первую очередь думаем о материальной составляющей, о цифрах. В чем принципиальное отличие контрабанды на Закарпатье и здесь? В процесс контрабанды здесь вовлечена масса военнослужащих, в том числе и высочайшего ранга", - сказал он.

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По словам Туки, из-за контрабанды  мы катимся к тому, что армия может просто разложиться и потерять свою обороноспособность

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