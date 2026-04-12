На территории РФ отсутствуют необходимые мощности для производства комплектующих под самолеты "Антонова".

У россиян, вероятно, имеются существенные и системные проблемы с поддержанием технического состояния "ядра" их военно-транспортной и патрульной авиации, которое составляют самолеты "Антонова". Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что еще в августе 2025 года авиация так называемой "национальной гвардии" РФ и ФСБ эксплуатировала до 368 самолетов типов Ан-12, Ан-26 и Ан-72. Из этого количества 143 самолета нуждаются в ремонте, который, судя по всему, провести невозможно.

Как пишут росСМИ, на территории России отсутствуют необходимые мощности для производства комплектующих под самолеты "Антонова". Предприятия российского ВПК не способны выполнить контрактные обязательства по обслуживанию таких самолетов в установленные контрактами сроки. В издании напомнили, что действующая нормативная база РФ предусматривает уголовную ответственность в случае "срыва выполнения оборонного заказа".

РосСМИ заявляют, что эта информация появилась в открытом доступе "в результате утечки соответствующей документации". Речь идет об утечке переписки между предприятием "Авиаремонт" и корпорацией "Ростех".

В издании отметили, что в парк авиации "национальной гвардии" РФ входят 29 транспортных самолетов, из них - это Ан-12, Ан-26 и Ан-72. Военно-транспортная авиация ВКС РФ насчитывает ориентировочно 424 самолета, из которых имеется "на бумаге" 113 самолетов Ан-26, 44 борта Ан-26БК и 25 бортов Ан-72, всего 182 единицы.

Ранее Business Insider писало, что российские ВВС стали гораздо опаснее и представляют для НАТО большую угрозу, чем до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Многие эксперты отмечают, что в ходе войны в Украине российские пилоты получили ценный боевой опыт, которого нет у многих западных пилотов. Они считают, что потери российской авиации не имеют особого значения для боеспособности РФ.

