'Они отдадут нам все, у них нет карт': Трамп пригрозил уничтожить всю энергетику Ирана

По словам президента США, заявление об "уничтожении целой цивилизации" побудило Иран сесть за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обязательно вернется за стол переговоров. В эфире Fox News он в очередной раз подчеркнул, что у Тегерана "нет карт".

"Я предсказываю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим... Я не хочу 90% требований, я не хочу 95%... Я хочу получить все... У них нет карт", - сказал Трамп.

По словам президента США, заявление об "уничтожении целой цивилизации" заставило Иран сесть за стол переговоров. Он добавил, что США все еще могут возобновить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, если Тегеран не согласится на его условия.

"Я мог бы уничтожить Иран за один день. За один час я мог бы забрать всю их энергию, все их электростанции, а это очень важно. И мне очень не хочется этого делать, потому что если я это сделаю, на восстановление уйдет 10 лет, а они уже никогда не смогут все восстановить. И еще вы лишитесь мостов", - пригрозил Трамп.

Заявление Трампа об "уничтожении цивилизации"

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Ирана, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Уже 7 апреля он напомнил, что срок его ультиматума Ирану истекает в полночь.

Тогда Трамп заявил, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация". Он также сказал, что не хочет, чтобы это произошло.

