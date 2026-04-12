Составлен 'портрет' самого популярного Android-смартфона в 2026 году

Свежая статистика установила, что устройства с экранами 6-6,2 дюйма фактически стали нишевыми.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал новое исследование, в котором раскрыл предпочтения пользователей смартфонов. В частности, стали известны самые популярные чипсеты, объем ОЗУ, диагонали экранов и другие характеристики устройств.

Одним из главных трендов 2026-го стало окончательное доминирование больших экранов. Устройства с диагональю более 6,7 дюйма уже составляют почти половину всех Android-смартфонов. В то же время компактный сегмент с экранами ~6,2 дюйма сократился до всего 5%, фактически став нишевым и постепенно исчезающим форматом.

Частота обновления 120 Гц окончательно закрепилась как новый базовый стандарт. После преодоления отметки в 50%, высокая герцовка перестала быть флагманской фичей и стала обязательной характеристикой даже для смартфонов бюджетного класса. Напротив, доля 60 Гц упала до 33,4%.

Самое популярное разрешение – 1080р, на которое приходится 50%. При этом самым быстрорастущим стандартом сегодня является 1.5K, которое появилось относительно недавно, но уже занимает около третьего рынка, опережая устаревающий 720p.

По аппаратной части большинство пользователей выбирают устройства на базе чипа Qualcomm Snapdragon (53%), которые сохраняют лидерство над MediaTek (35%). Также отмечается доминирование 8-ядерных чипов (97%), которые практически полностью вытеснили другие конфигурации.

Кроме того, данные AnTuTu показывают активный рост конфигураций памяти. Более 75% пользователей предпочитают устройства с 8 ГБ и 12 ГБ ОЗУ (39 и 36% соответственно). Самое популярное количество ПЗУ – 256 ГБ (49%) и 128 ГБ (26%).

Отдельное внимание AnTuTu уделяет операционным системам. Переход на Android 16 стал самым резким квартальным изменением за последние годы: доля системы выросла сразу на 26% и теперь составляет 52%. На второй позиции пятнадцатый Android.

Если вы в поисках мощной начинки, бенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых производительных телефонов на рынке. На первое место попал малоизвестный китайский флагман, который в тестах почти на 40% обходит iPhone 17 Pro Max.

Инсайдеры пишут, что из-за дефицит памяти крупные Android-производители приостанавливают разработку Ultra-смартфонов. Такие устройства получают максимально мощное "железо", но продаются хуже из-за высокой цены.

Вас также могут заинтересовать новости: