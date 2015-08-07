Более 40 сотрудников Госпогранслужбы уже готовы защищать границу с минометами

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Учебного центра ГПСУ, специальную подготовку, которая длилась месяц, прошли более 40 пограничников. Программа была направлена на практические действия персонала по развертыванию минометных расчетов, проведению практических стрельб.

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Результаты выпускных экзаменов показали, что каждый военнослужащий получил необходимые знания и практические навыки по применению миномета для дальнейшего выполнения боевых задач, связанных с защитой суверенитета и территориальной целостности страны.

Напомним, данное направление подготовки персонала никогда не было свойственно пограничникам, однако требование времени заставляет охранников границы внедрять новые подходы. В настоящее время подготовка минометчиков, как офицерского состава, так и младшего персонала происходит на базе учебных заведений Госпогранслужбы и ВСУ.