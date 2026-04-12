В Африке находится земля, которой не хочет владеть ни одна страна мира: что о ней известно

Десятки стран по всему миру годами спорят о принадлежности той или иной территории. Тем не менее, в Африке есть земля, которую ни одно правительство не хочет забирать себе. Речь идет о Бир-Тавиле, пишет IFLScience.

"Ничейная земля"

Отмечается, что Бир-Тавиль является небольшим участком земли в форме неправильного четырехугольника, который находится между Египтом и Суданом. Обе страны отказываются от своих претензий на эту территорию.

Бир-Тавиль находится вдали от транспортных узлов и автомагистралей. Местность на этой территории гористая, каменистая и жаркая, а дорог и указателей, по которым можно было бы ориентироваться, нет.

В издании добавили, что на территории Бир-Тавиля нет правительства и законов. Также там нет магазинов, отелей и связи.

Научный сотрудник Центра австронезийских исследований Университета Ланкашира Дин Каралекас рассказывал о том, что на территории Бир-Тавиля проживает народ под названием абабде. По его словам, этот народ проживает в этой местности уже тысячелетиями.

Каралекас отмечал, что на территории Бир-Тавиля также присутствуют и другие жители.

"Мы были удивлены тем, насколько развитой оказалась эта местность, с постоянными лагерями и караванами грузовиков, заполненных рабочими. Золото добывают в Египте и Судане со времен фараонов, и сегодня горнодобывающая промышленность в регионе варьируется от независимых старателей, работающих с небольшими портативными металлоискателями, до передовых добывающих операций промышленного уровня с использованием экскаваторов, буров, траммелей и сепараторов", - писал Каралекас в своих мемуарах 2020 года о путешествии в Бир-Тавиль под названием "Люди на ничейной земле".

Журналист Джонн Элледж заявлял о том, что Бир-Тавиль на самом деле не является "последней ничейной землей на планете". В издании отметили, что за прошедшие годы право владения Бир-Тавилем заявляли по крайней мере девять человек, ни один из которых не был признан ООН, а большинство из них никогда не ступали на эту территорию.

Каралекас также писал о том, что в Бир-Тавиле можно найти много различных флагов. Некоторые из этих флагов несут исключительно юмористический характер.

Как Бир-Тавиль получил свой нынешний статус

Элледж рассказывал, что на протяжении веков Бир-Тавиль был отдаленным форпостом различных империй: египетской, нубийской, османской и британской. По его словам, именно склонность британской империи к проведению линий на карте Африки привела к нежелательному статусу этой территории.

"Потому что британцы не довольствовались одной линией – они настаивали на проведении двух", - подчеркнул Элледж.

Журналист напомнил, что первая такая линия появилась в 1899 году в результате Махдистской войны между Суданом и союзом Великобритании и Египта. Почти два десятилетия боевых действий привели к поражению Судана, после чего регион перешел под британо-египетский контроль.

Мужчина случайно нашел самую большую пещеру в мире, а затем потерял ее

Ранее в IFLScience рассказали, как вьетнамский исследователь случайно нашел в джунглях Юго-восточной Азии самую большую пещеру в мире. Тем не менее, ему потребовалось 17 лет, чтобы обнаружить ее во второй раз.

Вход в пещеру Сон Доонг, который оставался скрытым от человеческих глаз миллионы лет, впервые обнаружил в 1990-х годах мужчина по имени Хо Кхань, искавший в тропическом лесу Вьетнама агаровое дерево, которое используется в медицине, благовониях и парфюмерии.

Прошли годы, но Кхань не забыл это зрелище. Через 17 лет он связался с Говардом Лимбертом из британско-вьетнамской экспедиционной группы спелеологов, который попросил его провести их по этому району. В 2007 году они попытались проникнуть в гигантскую пещеру, но так и не смогли найти её вход. Однако Кхань не сдался и в 2008 году в одиночку вернулся в джунгли национального парка Фонгня-Кебанг, чтобы все же найти вход.

