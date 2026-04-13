'Мы построим более гуманную Венгрию для каждого гражданина', – Мадьяр

Лидер партии "Тиса" заявил, что его первой поездкой станет визит в Польшу с целью укрепления тысячелетней польско-венгерской дружбы.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр выступил перед тысячами своих сторонников на площади Баттьяни в Будапеште и в своей речи поблагодарил их за выбор. Его речь транслировалась на странице в Facebook.

"Мы это сделали. Мы вернули себе нашу страну. Мы завоевали беспрецедентный мандат", – заявил Мадьяр.

Он прогнозирует, что его политическая сила может получить конституционное большинство в парламенте.

"Никто в истории демократической Венгрии не одерживал такой огромной победы", – подчеркнул лидер партии "Тиса".

Мадьяр рассказал, что после подсчета 92% голосов "Тиса" имеет все шансы получить 138 из 199 мест в парламенте.

"Я благодарю 3,3 млн человек, проголосовавших за нас. Мы построим более гуманную Венгрию для каждого гражданина", – сказал он с трибуны своим сторонникам.

Кроме того, Мадьяр также поделился своими планами в новом статусе. В частности, он планирует возобновить и укрепить, а по возможности и расширить сотрудничество в рамках "Вышеградской четверки".

"В этом духе моей первой поездкой станет визит в Польшу, чтобы укрепить тысячелетнюю польско-венгерскую дружбу", – заявил он.

Также лидер партии "Тиса" добавил, что вторая его поездка, вероятно, состоится в Вену, а третья – в Брюссель, чтобы привлечь средства ЕС, на которые имеет право венгерский народ.

Петер Мадьяр: биография

Издание BBC Украина сообщает, что Мадьяр родился 16 марта 1981 года в Будапеште в семье, которую можно назвать элитой общества. Его дед – Эреш Пал – судья Верховного суда Венгрии и известная медиафигура этой страны в 1970-80-х годах.

Крестным отцом Петера Мадьяра был брат его бабушки, профессор права одного из будапештских университетов Ференц Мадл, который вступил в партию "Фидес", а в 2000–2005 годах занимал пост президента Венгрии.

Примечательно, что родители Мадьяра также юристы. Лидер партии "Тиса" окончил элитную католическую школу Пиаристов в центре Будапешта, а затем также начал изучать право в университете.

В 2005 году на вечеринке Мадьяр познакомился с 25-летней Юдит Варгой, выпускницей юридического факультета университета Мишкольца, которая проходила стажировку в одной из будапештских фирм.

В следующем году они поженились, а в 2009-м пара переехала в Брюссель, поскольку жена Мадьяра занимала должность помощницы венгерского депутата Европарламента Яноша Адера.

В 2018 году Петер Мадьяр с женой и тремя детьми вернулись в Будапешт. Варге предложили должность госсекретаря по делам Евросоюза в администрации Виктора Орбана.

Уже в 2019 году она получила должность министра юстиции. Мадьяр в это время занимал важные посты в различных государственных и связанных с государством учреждениях: возглавлял дирекцию по праву ЕС в одном из госбанков, был гендиректором Центра студенческих кредитов.

В марте 2023 года Петер Мадьяр и Юдит Варга объявили о разводе. В конце марта 2024 года Петер Мадьяр опубликовал сделанную в январе 2023 года, за два месяца до развода с Юдит Варгой, запись их разговора, в котором она признавала, что венгерская власть превратилась в мафиозную систему.

Варга заявила, что бывший муж шантажировал ее обнародованием их разговора уже в течение года.

В начале апреля 2024 года Петер Мадьяр объявил, что он и его сторонники будут баллотироваться в парламент от партии "Уважение и свобода" (венгерская аббревиатура – TISZA, совпадает с названием реки Тиса, – прим. ред.).

Зеленский и Мадяр: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский написал, что поздравляет Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к сотрудничеству с соседним государством. Президент Украины заявил о готовности к встречам и совместной конструктивной работе на благо обоих народов. Зеленский добавил, что Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе.

Также мы писали, что президент Украины упомянул блокирование Орбаном кредита для Украины, пригрозив передать адрес венгерского премьера бойцам ВСУ. В ответ на это лидер партии "Тиса" публично потребовал от Зеленского извинений перед Орбаном и призвал Евросоюз разорвать отношения с Украиной. Мадьяр подчеркнул, что ни один иностранный глава государства не смеет угрожать ни одному венгерскому гражданину.

