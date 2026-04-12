Шведские истребители Gripen перехватили российскую подлодку класса 'Кило'

Шведские истребители JAS 39 Gripen перехватили российскую подводную лодку класса "Кило" в одном из Датских проливов. Об этом пишет The Defence Blog со ссылкой на пресс-релиз вооруженных сил Швеции.

Отмечается, что это событие произошло в пятницу, 10 апреля. Перехват подлодки произошел в проливе Каттегат, который расположен между западным побережьем Швеции и датским полуостровом Ютландия.

Шведские вооруженные силы не уточнили точные сроки прохождения подводной лодки или ее пункт отправления, но подтвердили, что судно было замечено и перехвачено истребителями Gripen, прежде чем продолжить путь в Балтику.

В издании добавили, что в настоящее время шведские вооруженные силы в координации с союзными странами отслеживают дальнейший маршрут подводной лодки в Балтийском море. Шведские вооруженные силы охарактеризовали эту операцию как часть мероприятий, направленных на поддержание ситуационной осведомленности в непосредственной близости от Швеции и обеспечение территориальной целостности страны и союзников.

Напомним, что подводные лодки класса "Кило" являются собирательным обозначением, принятым в НАТО для двух проектов российских подводных лодок проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".

