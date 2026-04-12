Шведские истребители Gripen перехватили российскую подлодку класса 'Кило'

Шведские истребители JAS 39 Gripen перехватили российскую подводную лодку класса "Кило" в одном из Датских проливов. Об этом пишет The Defence Blog со ссылкой на пресс-релиз вооруженных сил Швеции.
Отмечается, что это событие произошло в пятницу, 10 апреля. Перехват подлодки произошел в проливе Каттегат, который расположен между западным побережьем Швеции и датским полуостровом Ютландия.
Шведские вооруженные силы не уточнили точные сроки прохождения подводной лодки или ее пункт отправления, но подтвердили, что судно было замечено и перехвачено истребителями Gripen, прежде чем продолжить путь в Балтику.
В издании добавили, что в настоящее время шведские вооруженные силы в координации с союзными странами отслеживают дальнейший маршрут подводной лодки в Балтийском море. Шведские вооруженные силы охарактеризовали эту операцию как часть мероприятий, направленных на поддержание ситуационной осведомленности в непосредственной близости от Швеции и обеспечение территориальной целостности страны и союзников.
Напомним, что подводные лодки класса "Кило" являются собирательным обозначением, принятым в НАТО для двух проектов российских подводных лодок проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".
Напомним, что шведский концерн Saab планирует использовать системы Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) в качестве более дешевого варианта вооружения для своих истребителей JAS 39 Gripen. Руководители компании сообщили журналистам, что концерн ищет способы интегрировать эту систему вооружения, в которой используется управляемая версия 70-мм ракеты Hydra, в свои старые истребители Gripen C и новейшую модель Gripen E.
Операционный советник Saab по воздушному пространству Юсси Халметоя отметил, что Saab надеется оснастить Gripen системами, которые могут нести несколько боеприпасов на одном подвесном устройстве.