Получит ли Украина обещанный кредит, если победит Орбан: посол ЕС дала точный ответ

Европейский Союз предоставит Украине обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро, даже если сегодня на выборах в Венгрии снова победит Виктор Орбан. Об этом сообщила посол ЕС в Украине Екатерина Матернова в интервью УНИАН.
"Как отмечали президент Европейской комиссии и президент Европейского совета во время своего визита в феврале, лидеры ЕС взяли на себя обязательство предоставить эти 90 миллиардов, и они будут предоставлены. Да, сейчас есть задержка из-за блокировки со стороны одного из государств-членов. Но Европейский Союз очень хорошо умеет находить выход из сложных ситуаций", - заявила дипломат.
Она напомнила о сопротивление Нидерландов Соглашению об ассоциации с Украиной, которое все же удалось это преодолеть.
"Я уверена, что мы найдем решение и на этот раз. Это просто займет немного больше времени. Я абсолютно убеждена, что эти 90 миллиардов поступят, ведь они важны как для бюджета, так и для армии", - заверила Матернова.
При этом она указала, что есть несколько возможный вариантов решения проблемы, даже если нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который блокирует помощь Украине, останется у власти после выборов 12 апреля.
"Я не буду раскрывать, каким именно образом. Есть несколько возможных путей, и решение будет найдено. Европейские лидеры настроены на это, и это обязательно произойдет", - сообщила дипломат.
Кроме того, она рассказала, что благодаря заседанию Верховной Рады на этой неделе удалось разблокировать часть финансирования в рамках Ukraine Facility.
В декабре 2025 года на заседании Европейского совета было принято решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, и тогда было только одно условие - три страны не будут участвовать в предоставлении кредита.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение этих средств до восстановления транзита российской нефти через территорию Украины по трубопроводу "Дружба", который получил повреждения в результате российского удара.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 90 миллиардов евро будут предоставлены Украины "тем или иным образом", несмотря вето от Венгрии.